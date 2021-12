Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Varzedo

Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira, 19, no município de Varzedo, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por suspeita de abusar de uma garota de 12 anos.

De acordo com a Policia Civil, o crime teria ocorrido no dia 25 de maio deste ano. Um inquérito havia sido instaurado na Delegacia Territorial (DT) do município, com o intuito de investigar o caso.

O suspeito está à disposição da Justiça e deverá ser encaminhado para o sistema prisional.

