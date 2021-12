Suspeita de tráfico de drogas é presa no município de Dias D'Ávila

Uma mulher foi presa neste sábado, 20, no município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na ação, a Polícia Militar (PM-BA) apreendeu cerca de meio quilo de pasta base cocaína, que seria refinada e usada para a produção de cocaína e crack.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a comercialização de toda a droga seria avaliada em cerca de R$ 10 mil. As equipes chegaram até o local através de uma denúncia sobre um suposto casal de traficantes no bairro Varginha. Após chegarem no local, a dupla tentou fugir, mas a mulher foi alcançada.

Além de meio quilo da matéria prima das drogas, a operação também apreendeu uma balança e dois celulares.

A mulher foi apresentada na 18ª Delegacia Territorial (DT) da cidade de Camaçari.

adblock ativo