STJ mantém afastamento do prefeito de Madre de Deus

A decisão da desembargadora Lisbete Maria Santos, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), afastando o prefeito de Madre de Deus, Jeferson Andrade, foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na segunda-feira (29). O gestor foi afastado no dia 29 de abril deste ano, por 180 dias, acusado de irregularidades no contrato de construção da via de acesso do Parque Industrial de Madre de Deus. Desde então, o município tem sido administrado pelo vice-prefeito, Jailton Polícia.

Jeferson Andrade recorreu ao STJ, pedindo a suspensão do seu afastamento, mas o ministro João Otávio de Noronha decidiu pelo indeferimento da solicitação, mantendo a decisão do TJ-BA. Segundo o integrante da corte superior, o afastamento não gera lesões a bens jurídicos protegidos pelo ordenamento nacional.

Um processo de impeachment na Câmara Municipal de Madre de Deus, aberto pelos vereadores no dia 12 de maio, também devido a irregularidades na construção da via de acesso do parque industrial, é enfrentado pelo prefeito afastado. Caso condenado pelos parlamentares, o afastamento de Jeferson se tornará definitivo.

