Solenidade comemora os 60 anos do CPM Dendezeiros

Uma solenidade cívico militar em comemoração aos 60 anos do Colégio da Polícia Militar (CPM) - unidade Dendezeiros - acontecerá nesta sexta-feira (10), às 8h, na Vila Policial Militar do Bonfim, em Salvador.

Além do comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, e do diretor do CPM Dendezeiros, tenente-coronel Nilton Machado, o evento contará com a presença de 35 ex-alunos que se destacaram em suas atividades profissionais em âmbito nacional e internacional, autoridades civis e militares.

A PM tem tradição formando profissionais de destaque em diversas áreas de atuação. A rede de ensino CPM conta com 13 unidades no Estado, sendo 4 em Salvador e 9 no interior da Bahia, com expectativa de implantar mais uma na capital baiana. Atualmente, 11.393 alunos estudam na rede do CPM, sendo 4.462 alunos só em Salvador.

