Soldado suspeito de roubo teria participado de morte de PM em 2018

Um soldado lotado em uma Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na Região Metropolitana de Salvador, preso em junho deste ano por participar de um roubo, na cidade de Igaporã, é suspeito de também ter envolvimento na morte do soldado Victor dos Reis Pereira, ocorrida no dia 12 de outubro de 2018.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma perícia na arma apreendida com o militar apontou que ela estava presente no local do assassinato. A pistola calibre 40 foi encontrada pela vítima do roubo em Igaporã.

O soldado teria deixado a arma cair na cena do crime. Sabendo da possível participação do PM, na morte de Victor, a Força Tarefa da SSP contra grupos de extermínio solicitou que o equipamento passasse pelo microcomparador balístico do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Ainda segundo a SSP-BA, o laudo apontou que estojos da mesma pistola foram encontrados próximo do corpo do saldado PM Victor dos Reis Pereira. Disparos contra a vítima foram realizados, mas os que acertaram fatalmente partiram de outra arma, que segue sendo procurada pelas forças de segurança.

Caso Victor dos Reis

O assassinato de Victor ocorreu no dia 12 de outubro de 2018, na cidade de Entre Rios. A vítima foi emboscada, na BA-400, por homens em um carro modelo Golf. Ainda em 2018, um homem que também participou do homicídio foi preso.

O militar suspeito de participar do roubo e do assassinato segue custodiado no Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas.

