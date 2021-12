Sistema de Saúde informatizado será inaugurado em Castro Alves

O Programa de Informatização da Saúde de Castro Alves será estreado na terça-feira (21), às 16h, durante a inauguração da Unidade Básica de Saúde Manoel Cerqueira Lima/ Aurelino Teixeira. A informatização de processos e atendimentos foi um investimento próprio da prefeitura, que adquiriu 75 computadores e 80 tablets para auxiliar agentes comunitários, durante o atendimento de pacientes. “A prioridade da nossa gestão é melhorar o atendimento e reduzir gastos. O Programa de Informatização da Saúde oferece equipamentos e ferramentas importantes nesse processo”, explica o prefeito Thiancle Araújo.

A coordenadora da Atenção Básica, Lílian Nery, afirma que a expectativa é a de que os computadores e tablets otimizem o registro de prontuários. Assim, com informações mais seguras, será possível contribuir com o processo de avaliação de cada caso. “O nosso objetivo com a informatização é atender os usuários com agilidade e precisão. As informações serão armazenadas em bancos de dados confiáveis e poderão ser acessadas pelos profissionais sempre que necessário”.

Além de gerar economia, completa a coordenadora, a informatização da rede de atendimento no município vai ampliar a comunicação com o Ministério da Saúde. O sistema de informações utilizado anteriormente em Castro Alves demandava impressões e digitação posterior das informações, que eram enviadas ao órgão federal. Ela destaca que, através de softwares modernos dos novos equipamentos, será possível reduzir o tempo de coleta e envio dos dados, além de reduzir também os gastos com impressões.

Todas as unidades de saúde, anuncia o prefeito, serão contempladas com os equipamentos de informática, sendo elas: as Unidades de Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o Centro de Especialidades Lia Nery, o CAPS, a Assistência Farmacêutica, o Almoxarifado Central, a Central de Consultas Exames e Procedimentos, o SAMU e a Secretaria de Saúde.

