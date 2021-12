Sistema de Rodovias BA-093 recebe obras de manutenção e melhorias até domingo

Até domingo (21), o Sistema de Rodovias BA-093, que interliga diversos municípios na Região Metropolitana de Salvador, recebe obras de manutenção e melhorias. As intervenções fazem parte do planejamento semanal da Concessionária Bahia Norte.

De acordo com a concessionária, durante este período, a BA-524 terá trechos do pavimento recuperados e as BA-521 e BA-526 passam por manutenção em áreas de suas faixas de domínio. Serviços de ajustes e nivelamento de terraplenos acontecem nas BA-093 e BA- 524.

Ainda conforme a empresa, ajustes de pavimento estão sendo realizados no km 34 da Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas. As obras visam contribuir com a conservação da infraestrutura das rodovias, a segurança e a mobilidade dos usuários.

adblock ativo