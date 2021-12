SineBahia Móvel chega a Camaçari

A população de Camaçari recebe, nesta sexta-feira (15), a unidade itinerante do SineBahia. O atendimento ocorre na Rua Garcez, no bairro Santo Antônio, das 8h às 16h, quando será oferecida a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e de carteira de identidade (RG). A ação é uma iniciativa da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e atende à uma solicitação da Associação de Moradores do Bairro Dois de Julho.

Os moradores interessados na emissão da primeira via da Carteira de Trabalho (CTPS) devem levar RG, CPF e certidão de nascimento ou de casamento e comprovante de residência. Já para solicitar a segunda via, deverá ser apresentada a CTPS anterior ou, em casa de extravio, roubo, perda ou furto, o boletim de ocorrência emitido em delegacia, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), com o número e a série da carteira, além de um documento oficial que comprove tal numeração.

No caso de solicitação da primeira via do RG, o interessado precisa apresentar a original e a cópia da certidão de nascimento ou de casamento (a depender do estado civil), legível e sem rasura; uma foto 3X4 atual e com fundo branco; e cópia do CPF, caso queira incluir o número no RG. Para a segunda via da carteira de identidade, deve ser apresentada, também, a cópia do documento anterior, caso o requerente possua.

