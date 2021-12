Simulado reúne cerca de 500 pessoas em comunidade de Dias d’Ávila

O exercício simulado de emergência reuniu cerca de 500 pessoas na comunidade de Jardim Alvorada, em Dias d’Ávila. O treinamento foi realizado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC) e coordenado pela Defesa Civil do município, integrando o Plano de Emergência para a Comunidade (PEC) do Polo de Camaçari.

Com o objetivo de preparar os moradores para uma eventual necessidade de emergência, com deslocamento das pessoas de uma suposta área de risco para um ponto seguro, o simulado envolveu alunos, professores e gestores da escola Santos Titara e da Creche Deus Menino, ambas localizadas no bairro de Jardim Alvorada.

Segundo Paulo Ribeiro, especialista em Segurança e consultor do COFIC para o PEC, o envolvimento da comunidade escolar foi algo previamente pensado para disseminação das informações relacionadas à segurança das pessoas em uma eventual emergência. “Ao envolvermos os estudantes, estamos provocando o aumento do número de multiplicadores nas ações previstas no PEC, uma vez que crianças e jovens têm maior capacidade de influenciar suas famílias”, argumenta.

adblock ativo