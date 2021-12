Simulado de emergência será realizado em Camaçari nesta terça-feira

Um simulado de emergência no bairro Ficam II, em Camaçari, será realizado nesta terça-feira (20), a partir das 9h30, pela Defesa Civil do município de Camaçari e o Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC). O treinamento, que terá como ponto de encontro a Praça da Lua, faz parte do Plano de Emergência para a Comunidade (PEC) do Polo de Camaçari e tem como objetivo preparar os moradores para agir com segurança em uma eventual situação de emergência que exija deslocamento das pessoas de uma suposta área de risco para um local seguro.

O especialista em segurança e consultor do COFIC para o PEC, Paulo Ribeiro, explica que a preparação para o treinamento visou contar com um maior envolvimento da comunidade e treinar as pessoas para manter a calma durante uma emergência, deslocando-se com tranquilidade até o ponto de encontro, sob a orientação da Defesa Civil e do Núcleo de Defesa Comunitária (NUDEC). “O desafio é alcançar um índice de aprimoramento nos exercícios para todos estarem aptos para uma resposta rápida e cercada de segurança”.

As ações preparatórias para o simulado contaram com participação da Defesa Civil de Camaçari, da Polícia Militar e do órgão de trânsito do município, segundo informa Paulo Ribeiro. A previsão é mobilizar cerca de 300 pessoas da comunidade de Ficam II, incluindo alunos e professores da Escola Municipal Joana Angélica, localizada no bairro. “A primeira recomendação para a comunidade é que assim que receber o aviso (através de megafones e sinais sonoros intermitentes emitidos por carros de som e viaturas da Defesa Civil) deve procurar manter a calma e caminhar até o ponto de encontro indicado. Se estiver em casa, os moradores devem desligar fogão e equipamentos elétricos antes de sair. Quem não puder se deslocar, deve aguardar orientação da Defesa Civil e do NUDEC”, detalha o consultor.

