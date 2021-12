Simulado de emergência é realizado no Porto de Aratu em Candeias

A Braskem promoveu um simulado para testar o sistema de combate a emergências no mar e no Terminal de Produtos Gasosos (TPG), no Porto de Aratu, em Candeias, na quinta-feira (15). Durante a ação, considerada pelos coordenadores da operação bem-sucedida, as equipes especializadas atuaram no tempo de resposta adequado e empregando os recursos e equipamentos necessários, atendendo, assim, à resolução 398 (que dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

A operação simulou uma falha no sistema de descarregamento do navio atracado, ocasionando vazamento de produto, seguido de vazamento de óleo hidráulico no mar. O coordenador de operações logísticas da Braskem Nordeste, Pedro Herculano, destacou a necessidade de testar os recursos de emergência. "É importante para reciclar a equipe e garantir o aprendizado para aprimorar nossos procedimentos. Outro ponto positivo foi viabilizar a participação da comunidade, que pode perceber o quanto cuidamos da segurança", avaliou.

A ação, que durou cerca de 2h30, contou com cerca de 80 pessoas, entre brigadistas, técnicos, especialistas, além de embarcações de combate e todo um aparato de equipamentos e produtos específicos para o combate a emergências. O exercício foi monitorado pela CODEBA, IBAMA, INEMA e Capitania dos Portos e teve a participação de 11 moradores das comunidades de Ilha de Maré, Caboto, Madeira, Passé e Vila Esperança, em Candeias.

