Simulado de emergência é realizado em comunidade de Camaçari

Um simulado de emergência foi realizado nesta terça-feira, 7, no bairro do Gravatá, em Camaçari. O treinamento, promovido pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), com a coordenação da Defesa Civil do município, integra o Plano de Emergência para a Comunidade (PEC) do Polo de Camaçari e objetivou preparar os moradores para uma eventual necessidade de emergência, com deslocamento das pessoas de uma suposta área de risco para um ponto seguro. Cerca de 500 pessoas participaram do simulado, incluindo estudantes e professores das escolas Helena e Heleninha, situadas no bairro.

A preparação do simulado contou com suporte técnico de Paulo Ribeiro, especialista em Segurança e consultor do COFIC para o PEC, e começou há alguns meses, envolvendo reuniões e prévias. As ações contaram com participação da Defesa Civil de Camaçari, Polícia Militar, órgão de trânsito e secretarias municipais. Também foi programado um simulado de mesa no COFIC envolvendo cerca de 60 participantes. Segundo o consultor, a preparação teve como foco "contar com um maior envolvimento da comunidade e treinar as pessoas para manter a calma durante uma emergência, até o ponto de encontro, sob a orientação da Defesa Civil e do Núcleo de Defesa Comunitária (NUDEC)", explicou.

O próximo simulado realizado pelo COFIC acontecerá no dia 21 de novembro, no Jardim Alvorada, em Dias d'Ávila.

