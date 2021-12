Simões Filho recebe policlínica regional em dezembro

A Policlínica Regional de Saúde que está sendo construída em Simões Filho será concluída em dezembro próximo, de acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, que inspecionou as obras nesta quinta-feira (23). A unidade, cujo investimento é superior a R$ 17,5 milhões, irá beneficiar os 13 municípios que integram o Consórcio Interfederativo Metro Recôncavo Norte. São eles: Camaçari, Candeias, Conde, Dias D’ Ávila, Lauro de Freitas, Mata de São João, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Saubara, Santo Amaro, Madre de Deus e Vera Cruz, além de Simões Filho.

“Temos o compromisso de ampliar e descentralizar o acesso aos serviços de Saúde em toda a Bahia e as policlínicas regionais contribuem para reduzir o vazio assistencial de média complexidade e ampliar o diagnóstico precoce das doenças, além de melhorar a resolutividade da saúde pública", afirma o secretário.

No edifício de três pavimentos, os pacientes terão acesso a uma variedade de especialidades médicas, a exemplo de Angiologia, Cardiologia, Endocrinologia, Gastrenterologia, Neurologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia/Obstetrícia, Mastologia e Urologia. Diversos exames também serão oferecidos, entre os quais ressonância magnética, tomografia, mamografia, ultrassonografia com doppler, ecocardiografia, ergometria, mapa, holter, eletroencefalograma, eletromiografia, raio-X, eletrocardiograma, endoscopia, colonoscopia, nasolaringoscopia e colposcopia. Também serão realizados vasectomia, cauterização, pequenas cirurgias e cuidados com o pé diabético, além de biópsias de mama, tireoide, próstata, dérmica, gastroenteral, dentre outras.

O gestor da Secretaria da saúde destaca que, atualmente, oito policlínicas estão em funcionamento nas cidades de Teixeira de Freitas, Irecê, Guanambi, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus e Valença, “sendo referência para, aproximadamente, quatro milhões de baianos”. Além de Simões Filho, completa, outras nove policlínicas estão em construção nos municípios de Juazeiro, Salvador, Itabuna, Vitória da Conquista, Jacobina, Paulo Afonso, Barreiras, Senhor do Bonfim e São Francisco do Conde. “Entre as novidades, está a forma de gestão compartilhada entre o governo estadual, que financia 40% dos custos mensais, enquanto os municípios consorciados cobrem os 60% restantes proporcionalmente à população”.

