Simões Filho recebe feira cultural com temática natalina

Começa nesta sexta-feira (29), às 16h, a Feira Cidade de Oportunidades – Edição Cidade Natal, em Simões Filho. A atividade, que segue até domingo (1º), na quadra da Associação Cidade da Criança, traz uma programação recheada de atrações musicais, espetáculos de dança, encenação do nascimento de Jesus Cristo, fanfarra, brinquedo para crianças, gastronomia e venda do artesanato produzido em Simões Filho. A entrada é gratuita.

A Cidade Natal contará com a participação de crianças, adolescentes e jovens da Associação Cidade da Criança, que apresentarão alguns trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Casa de Música e da Casa do Teatro, dentre eles o Auto de Natal, um espetáculo que une teatro, música e dança para contar a história do nascimento de Jesus Cristo, em meio ao sonho de Natal.

Além das apresentações dos nossos alunos, a feira contará com a apresentação de atrações e espetáculos locais, como a Orquestra Neojibá do Núcleo CES; trechos da montagem “Fantástica Fábrica de Natal”, da Academia Corpo e Cia; a vice-campeã Norte-Nordeste de fanfarras; a Banda Show Contemporânea; e o Coral Sagrado Coração de Jesus.

A Feira Cidade de Oportunidades faz parte do projeto Mercado de Oportunidades, que vem oferecendo para a comunidade de Simões Filho formações de empreendedorismo, cursos na área de artesanato, oficinas teatrais e horta vertical na Cidade da Criança. O evento é apoiado pelo BMZ (Ministério Federal Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento) e a ONG alemã Aktionskreis Pater Beda, além da Rede de Parceiros Solivida.

adblock ativo