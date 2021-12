Símbolos da cultura nordestina inspiram decoração do Centro Histórico

Balões, flâmulas, casal de noivos, igrejas, sanfona, triângulo e zabumba são alguns dos símbolos tradicionais da cultura nordestina que marcam a decoração das ruas e praças do Centro Histórico de Salvador. No local, em uma área de 780 mil m2, acontece o projeto São João da Bahia, realizado pelo governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo – Bahiatursa.

Os elementos dos festejos juninos estão presentes no Largo do Pelourinho, no Terreiro de Jesus, no Cruzeiro de São Francisco e nas praças Quincas Berro d’Água, Tereza Batista e Pedro Archanjo. A decoração é planejada no sentido de não provocar danos ao patrimônio público, como informa o empresário Baldomero Trindade, responsável pela criação das alegorias, juntamente com a artista plástica Telma Calheira.

Um “arraiá” foi montado no Terreiro de Jesus, com destaque para quatro bandeirolas gigantes contornando as mangueiras da praça, dois espantalhos e quatro portais de entrada de seis metros com balões, sanfona, triângulo e zabumba. Já no Largo do Cruzeiro de São Francisco dois portais de entrada com seis metros foram montados para dar boas-vindas ao público. Uma moldura em estrutura metálica de dois metros com flâmula e estampas de São João, acabamento com apliques de flores e lantejoulas e contorno iluminado também chama a atenção. O espaço conta, ainda, com um casal de noivos de três metros e meio e uma réplica da tradicional “Casa de Reboco”

