Setur propõe planejamento de ações para fomentar turismo étnico-afro

O processo de expansão do turismo étnico-afro na Bahia requer ações de planejamento e organização que podem ser ainda mais eficazes se as lideranças deste segmento e o poder público atuarem em conjunto. Em síntese, esta foi a mensagem levada pelo secretário do Turismo da Bahia, José Alves, aos participantes do I Encontro de Umbanda da Bahia, realizado no sábado (18), no Gran Hotel Stella Maris, na capital baiana.

Por meio de um acordo de cooperação entre as secretarias do Turismo e da Cultura, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e o Centro de Umbanda Mística Oxum Apará, o governo estadual apoiou a realização do evento que reuniu cerca de 1.300 pessoas. Leigos e especialistas em temas relacionados à Umbanda participam da programação de palestras cujo eixo principal é o combate à intolerância religiosa.

Ao lado do diretor do IPAC, João Carlos de Oliveira, representante da secretária Arany Santana (Cultura), o secretário José Alves disse que Cultura e Turismo valorizam todas as religiões. Ele deu ênfase ao trabalho da SETUR neste segmento, mapeando atrativos naturais e culturais do étnico-afro, a fim de contribuir para a sua roteirização e formatação de produtos turísticos.

“Entre 2016-2017, a SETUR promoveu a capacitação de duas mil pessoas, em seis zonas turísticas, onde atrativos naturais e culturais do étnico-afro foram mapeados”, afirmou José Alves. “Se vocês estiverem reunidos numa associação, sua articulação com o poder público proporcionará melhores resultados”, finalizou.

