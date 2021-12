Setor automotivo deverá ser ampliado com a criação de condomínio industrial

O Camaçari Tech Park – um condomínio industrial voltado para abrigar sistemistas e fornecedores do setor automotivo – está sendo projetado no município da Região Metropolitana. A proposta foi discutida pelo secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro e representantes da Ford, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e do empreendimento.

De acordo com o representante do condomínio industrial, Roberto Almeida, em sua primeira fase, o Camaçari Tech Park terá 1,2 milhão de metros quadrados e permitirá a atração de novas montadoras. “Grande parte dos fornecedores e sistemistas da Ford estão localizados dentro da poligonal da empresa e isto impede que eles vendam para outras montadoras. Então, nós estamos fazendo, ao lado da Ford, um condomínio que vai abrigar algumas dessas empresas e outras que serão transferidas de São Paulo para Camaçari”, explicou.

O empresário lembrou, ainda, que os sistemistas vão continuar atendendo a Ford e poderão fornecer para outras montadoras que pretendam se instalar na área. “Isso faz com que o poder de atração de Camaçari para outras montadoras cresça exponencialmente, porque esse era um grande gargalo”, disse.

A implantação do empreendimento vai permitir a atração de empresas que trabalhem em um processo cada vez mais afinado com a estrutura industrial da Bahia. “Além do que, com o surgimento do CIMATEC Industrial, também em Camaçari, a ideia é que sejam ofertados serviços tanto para as empresas quanto para os sistemistas, cuja atração criará também uma outra rota de serviços. Estamos fazendo a ligação das pontas, que é ajustar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico a política de atração desse investimentos, linkar esses projetos com a Secretaria de Infraestrutura, com a Casa Civil na rota de prioridades, e com a SEPLAN na rota de prioridade do eixo de logística e de infraestrutura, ajustando e enxergando os projetos do Governo do Estado que estão em curso”, detalhou o gestor estadual, completando que estão sendo realizadas tratativas com os outros setores, como sindicatos dos trabalhadores e dos sistemistas e com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

