Sete quilos de maconha são apreendidos em operação

Aconteceu neste sábado, 27, a apreensão de sete quilos de maconha, além de 260 pedras de crack e uma balança de precisão. O trabalho foi realizado pelos policiais do Serviço de Investigação (SI) da 26ª Delegacia Territorial (DT), situada em Vilas de Abrantes.

De acordo com a titular da unidade, delegada Danielle Monteiro, "as equipes estão realizando buscas para localizar os traficantes que estavam com a droga e fugiram ao perceber a chegada dos policiais".

O material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde vai ser periciado.

adblock ativo