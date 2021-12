Serviços gratuitos de saúde serão oferecidos em Camaçari

Uma ação de prevenção e cuidados com a saúde será realizada pela Faculdade Pitágoras, nesta sexta-feira (6), em parceria com o Boulevard Shopping Camaçari. Na ocasião, serão oferecidas orientações nutricionais, aferição de pressão arterial e testes de glicemia capilar. O atendimento será realizado no shopping, por ordem de chegada e contará com o apoio dos alunos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da instituição, sob supervisão de tutores.

“A iniciativa é extremamente importante, pois visa auxiliar a população sobre a prevenção de doenças em prol do bem-estar e de uma vida mais saudável. Além disso, também é uma boa oportunidade para os estudantes colocarem em prática o aprendizado adquirido em sala de aula”, ressalta a diretora da Pitágoras, Erica Avdzejus.

adblock ativo