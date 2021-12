Serviços de requalificação na Ceasa de Simões Filho são iniciados

A Ceasa de Simões Filho teve suas obras e reparos emergenciais de requalificação iniciadas pelo Governo do Estado, no sábado (25), quando o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, vistoriou os serviços. No pacote inicial de intervenções consta a limpeza dos galpões, roçagem e reforma dos banheiros.

"O próximo passo é fazer uma nova cerca em torno da Ceasona, trocar a iluminação e reformar os telhados dos galpões. Estamos finalizando, também, o projeto para a construção de dois novos galpões. Nossa intenção é dar boas condições de trabalho aos permissionários e assegurar qualidade para a circulação de fornecedores e clientes", afirmou Leão, que aproveitou o dia para conhecer também a realidade da Ceasa de Paripe, que em fase de finalização de uma obra de melhoria no equipamento.

Criada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), a força tarefa incluiu também a recuperação dos reservatórios de água, pintura, recuperação asfáltica, instalação de balança de pesagem e reforço na segurança patrimonial.

adblock ativo