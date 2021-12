Serviços de pavimentação e tapa-buracos foram intensificados em Lauro de Freitas

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) de Lauro de Freitas intensificou os serviços de pavimentação e tapa-buracos nas ruas da cidade. Estão sendo contempladas as Ruas José Pereira, no loteamento Jardim Talismã, em Itinga; das Rosas, em Areia Branca; Maria de Lurdes da Silva, em Ipitanga; e Marta Aguiar da Silva, em Vida Nova, bem como a Avenida Peixe, no Jambeiro, e o calçadão de Vilas do Atlântico. Além da pavimentação, algumas vias públicas estão sendo estruturadas com obras de drenagens para o escoamento das águas pluviais, de meio-fio, de calçada e de encosta.

O secretário de Infraestrutura, Vidigal Cafezeiro, destaca que em toda a Avenida Santos Dumond (Estrada do Coco) foram realizados serviços de tapa-buracos, enquanto aguarda obras de recuperação total da malha viária. A via está incluída no projeto de requalificada de 40 Km da Estrada do Coco, que será executado pelo Governo do Estado. O gestor pontua, ainda, que na Avenida Praia de Copacabana e perpendiculares, em Vilas do Atlântico, os serviços de tapa-buracos também foram intensificados. “A SEINFRA tem trabalhado intensamente na recuperação das vias para que o tráfego fluam, dando melhores condições de mobilidade à população. A programação do serviço é diária a partir de um esquema de mapeamento da cidade atrelado às demandas enviadas pela população”, relata.

Nos três quilômetros do calçadão de Vilas do Atlântico, as pedras portuguesas que foram retiradas pela ação do tempo estão sendo recolocadas com a preservação do design original e requalificação do meio-fio, conforme Vidigal Cafezeiro.

adblock ativo