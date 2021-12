Serviço de tomografia computadorizada é inaugurado no hospital de Mata de São João

O Hospital Municipal Eurico Goulart de Freitas (HEF), em Mata de São João, realizou as quatro primeiras tomografias computadorizadas, na terça-feira (11). O tomógrafo, que foi adquirido recentemente pela rede de Saúde do município, já opera de segunda a sexta, das 8h às 16h, totalizando oito exames por dia, inicialmente.

A equipe que opera o tomógrafo, segundo o diretor médico do HEF, Gustavo Guimarães, está passando por um treinamento com um profissional técnico. Durante toda a semana, ele auxiliará a operação do aparelho no hospital. “Nesses primeiros dias, realizaremos uma parte menor de exames, pois ainda estamos em treinamento de equipe. Mas, na próxima semana, vamos atender a população em geral”, disse, completando que a perspectiva é realizar cerca de 40 exames por dia a partir da próxima semana.

.

O prefeito Marcelo Oliveira destaca que o modelo do aparelho é o mesmo utilizado em hospitais de referência. “Estou muito feliz, porque iniciamos oficialmente a operação do nosso tomógrafo. Tiramos algumas imagens de pacientes do nosso hospital e podemos dizer que o nosso tomógrafo está em pleno funcionamento e em curto período atingirá a sua capacidade máxima de atendimento diário, que é cerca de 40 pessoas”, comemora o gestor municipal.

O aparelho reproduz as imagens simultaneamente em um corte de 0,75 segundos, construindo até mesmo imagens de vasos e artérias. De acordo com um dos operadores do tomógrafo, Otávio Tarreiro, o software avançado do aparelho é um grande ganho para a população. “Esse serviço beneficiará todo o sistema de saúde através do diagnóstico por imagem em tempo real, fazendo intervenções nos exames através dos laudos. A população ganha com tudo isso”. Ainda segundo o profissional, a ampola do aparelho possui vida útil mais longa que outros tomógrafos, o que ocasiona na redução de doses de radiação no paciente.

Para que o paciente possa agendar uma tomografia é necessário ir até a regulação da Secretaria de Saúde do município, localizada na Policlínica Municipal. Em casos de emergência, o paciente será encaminhado para a tomografia.

adblock ativo