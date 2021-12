Seminário em Praia do Forte debate as novas tendências no turismo

Praia do Forte é sede do seminário Tendências Inovadoras no Turismo, que acontece nestas quarta-feira (29) e quinta (30), no Salão Casa da Torre, do Tívoli EcoResort. O evento, uma ação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Mata de São João, tem como objetivo capacitar os principais atores nos destinos turísticos do município com as novidades no turismo nacional e internacional. O seminário vai receber o trade de Mata de São João, representantes de órgãos públicos, dirigentes de entidades comerciais e turísticas e gestores de atrativos turísticos. A palestra principal ficará por conta do arquiteto e historiador Francisco Senna, com o tema Das torres sinaleiras às redes sociais.

O presidente do COMTUR e Secretário de Cultura e Turismo de Mata de São João, Alexandre de Lima Rossi, ressalta a importância da conversa com o trade para o litoral de Mata de São João. “Temos uma costa extensa, com 28 km de belas praias, com cinco destinos muito procurados. Entendo que, do ponto de vista econômico, é fundamental trazer as novas tendências para o nosso trade, porque todas as nossas praias só tem a ganhar. Mata de São João é uma cidade privilegiada”.

adblock ativo