Semana Acadêmica Engenharia do Recôncavo Baiano começa nesta quarta-feira

A II Semana Acadêmica de Engenharia do Recôncavo Baiano (II SAEFLOR) começa nesta quarta-feira (6) e prossegue até sexta (8), no auditório da Biblioteca do Campus Cruz das Almas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O evento, realizado pelo Diretório Acadêmico do curso de Engenharia Florestal, traz como tema “Inovações no Setor Florestal Brasileiro”. Na abertura, o encontro vai contar com a palestra do diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, sobre “Florestas Plantadas na Bahia – Investimentos Sustentáveis”.

O evento, que contará com a presença de profissionais de diversas instituições de Ensino Superior e de setores público e privado, tem como objetivo promover a atualização dos participantes nas áreas de produção florestal e meio ambiente, proporcionando um espaço de troca de experiências capaz de ampliar a visão dos discentes e de quem já se encontra no mercado de trabalho quanto às novidades do setor florestal.

O representante da ABAF destaca que os trabalhos desenvolvidos por universidades são fundamentais para a atividade florestal. “A parceria entre iniciativa privada e academia já provou que colhe bons resultados, como o aumento da produtividade por hectare, controle eficiente de pragas e uma convivência comprovada entre lavoura, pecuária e floresta. O setor é reconhecido pelo uso de alta tecnologia empregada e aperfeiçoada pelas empresas do setor, com base em experiências internacionais e parcerias com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e pesquisadores nacionais”.

adblock ativo