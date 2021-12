SEI divulga Pesquisa de Emprego e Desemprego no segmento da população negra

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) divulgou, nesta terça-feira (14), o resultado da Pesquisa de Emprego e Desemprego no segmento da inserção da população negra no mercado de trabalho na Região Metropolitana de Salvador (PED-RMS). A pesquisa demonstra que os negros continuam elevando a sua participação na População Economicamente Ativa (PEA), ao passar de 92,3% para 92,8%, entre 2015 e 2016. A população negra também expandiu sua representação no contingente de ocupados, de 92,0% para 92,4%, e, em menor magnitude, aumentou a sua parcela entre os desempregados, de 93,6% para 93,8%. Com isso, permanece a histórica sobrerrepresentação dos negros no contingente de desempregados. A Pesquisa de Emprego e Desemprego é analisada pela SEI em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), a Fundação SEADE do Estado de São Paulo e a Secretaria de Trabalho do Estado da Bahia (SETRE), e conta com o apoio do Fundo de Amparo ao Trabalhador do Ministério do Trabalho.

Os dados completos da pesquisa podem ser conferidos aqui.

