“Segurança e cidadania digitais” é tema de oficina em Santo Antônio de Jesus

Professores, gestores, coordenadores pedagógico e estudantes da rede estadual de Santo Antônio de Jesus participam, nesta quinta-feira (12), no centro cultural do município, da oficina sobre o tema “Segurança e cidadania digitais: educando para boas escolhas on-line”. A atividade, realizada pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), por meio do programa Acolher, em parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia e a SaferNet Brasil, tem o objetivo de contribuir para o uso seguro, consciente e responsável da internet, bem como promover a cidadania no mundo digital. A mesma oficina foi realizada na quarta (11), em Valença.

A coordenadora do Programa de Apoio e Assistência à Saúde do Professor e do Estudante, Silvia Fonseca, falou da importância da atividade para os educadores. “Na oficina são discutidas questões de cidadania e segurança que impactam na vida da sociedade como um todo. Por meio da atividade, os educadores aprendem a formular estratégias pedagógicas para discutir o tema com os estudantes como uma forma de prevenção à violência virtual”.

Para o professor e vice-diretor Cristiano de Araújo Filho, do Colégio Estadual Paulo César da Nova Almeida, localizado em Ibirapitanga, este tipo de discussão é fundamental. “Os temas tratados são muito atuais e necessários, pois são situações que acontecem no meio virtual e que, muitas vezes, a gente não se dá conta. É essencial que este diálogo seja feito com os professores e ampliado para os estudantes”, afirmou o educador.

O pedagogo do Ministério Público, José Gomes da Silva, um dos instrutores da oficina, falou o objetivo da temática discutida. “Nosso intuito é levar informações e conhecimentos sobre como as pessoas devem se comportar e se defender contra crimes na Internet. Durante a oficina, abordamos sobre os direitos e deveres on-line, além dos riscos de ações como Cyberbullying para que os educadores possam trabalhar essas temáticas em sala de aula com os estudantes”, explicou.

adblock ativo