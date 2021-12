Seduc sedia Fórum de Dirigentes Municipais de Educação da RMS

A Secretaria Municipal de Educação de Candeias (Seduc) sediou na sexta-feira, 2, o Fórum de Dirigentes Municipais de Educação da Região Metropolitana de Salvador para discutirem sobre a sistematização das aulas remotas, bem como, a data para o retorno das aulas da rede municipal na região.

O encontro foi realizado na Biblioteca Pública Profa. Dalila Baptista, respeitando os protocolos de medidas sanitárias. Na ocasião, a biblioteca foi apresentada aos dirigentes, que ficaram impressionados com a qualidade e proposta do equipamento público de estudo. Além disso, ressaltaram que esta terá fundamental contribuição para o desenvolvimento educacional no município.

O secretário de Educação municipal, Cássio Vinícius, recepcionou os secretários e coordenadores de Educação dos municípios de Madre de Deus, São Francisco do Conde, Mata de São João, Pojuca, Simões Filho e Dias D’ávila, que conversaram com o intuito de buscar soluções para o ano letivo de 2020. Inicialmente, os diretores acreditam ser improvável o retorno das aulas para este ano. As reuniões para as definições acontecem às sextas-feiras e o próximo encontro será realizado em Madre de Deus.

A equipe da Seduc Candeias compartilhou uma pesquisa feita no município com professores, pais e alunos tanto das escolas públicas quanto das privadas. Os questionários demonstraram uma opinião semelhante aos dos responsáveis - o não retorno das aulas presenciais - pelo menos, antes de outubro ou somente em 2021.

Além disso, foram pesquisados o acesso à internet, ao aparelho celular ou computador, e demais dificuldades enfrentadas pelos alunos e professores na modalidade de aulas à distância.

"A rotina está sendo normalizada, a presença dos pais em casa diminuiu, são inúmeras questões envolvidas para observar e definir o retorno seguro das aulas para os nossos alunos", afirmou a secretária de Educação de Camaçari, Neurilene Martins.

"É importante que os grupos de trabalho que tratam das estratégias de retorno e das estratégias das aulas remotas dialoguem também para falar das perspectivas e preparações de volta", disse a secretária de Educação de Pojuca, Olívia Maria Costa Silveira.

Os secretários conversaram sobre um cronograma para as escolas que atenda às necessidades de aprendizado dos alunos e que se ajuste a nova metodologia de ensino dos professores, por meio das aulas híbridas, remotas e presenciais. Silveira fez a demonstração de possibilidades de ajustes para o cumprimento da carga horária de aulas do período letivo para todos os municípios, no qual já estão sendo avaliadas pelos dirigentes.

