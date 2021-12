Secretaria do Turismo apresenta avanços do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo

A Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR) apresentou os avanços obtidos com a implantação do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), nesta terça-feira (27), aos participantes do Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos-os-Santos, realizado no Centro de Convenções do Club Med Itaparica. O secretário José Alves foi representado pelo diretor de Qualificação e Segmentos Turísticos, Márcio Franco, Márcio Franco, que também é coordenador do programa na Baía de Todos-os-Santos.

"O nosso foco é contribuir para a geração de empregos formais na Baía de Todos-os-Santos, por intermédio da atividade turística", destacou Márcio Franco. Conforme o gestor, o programa, que é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), promoveu estudos da demanda e da oferta que já permitiram a roteirização dos mais importantes atrativos turísticos da baía. “Os trabalhos avançam agora para uma nova fase, que prevê aporte de recursos em infraestrutura (obras) e gestão (bens e serviços)”, pontuou.

As ações, completou Márcio Franco, beneficiam 18 municípios que possuem população estimada em 3,5 milhões de pessoas. O investimento, afirmou, será de, aproximadamente, US$ 63 milhões em infraestrutura e de US$ 21 milhões em fomento e gestão do turismo. Entre as 39 ações em execução está o projeto de requalificação do Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, já apresentado à comunidade de Caboto, em Candeias, durante audiência pública promovida pela SETUR.

De acordo com dados da assessoria da SETUR, no conjunto de intervenções náuticas previstas no PRODETUR estão a requalificação da Marina da Penha; atracadouros no Sola do Unhão e Museu Wanderley Pinho; terminais turísticos de Botelho (Ilha de Maré) e de Bom Jesus dos Passos, dentre outros. No âmbito da sustentabilidade, o programa inclui planejamento estratégico para gestão integrada de resíduos sólidos; ações de educação para mitigar impactos da atividade turística, e indicadores para mensurar os impactos do turismo.

adblock ativo