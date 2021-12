Secretaria de Turismo do Estado discute plano para fortalecer turismo em Candeias

Um plano de ação estratégica visando fortalecer o crescimento da atividade turística em Candeias foi pauta da reunião realizada nesta quarta-feira (20), entre o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco; o prefeito Pitágoras Ibiapina; e a equipe técnica. O projeto de recuperação do Museu Wanderley Pinho foi um dos destaques, sendo que para o êxito dessa iniciativa, segundo o secretário Fausto, está na qualificação dos profissionais que atuam em restaurantes, pousadas e hotéis. "Podemos articular parcerias com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), por exemplo, para oferecer qualidade no atendimento ao turista", propôs o gestor estadual.

O prefeito Pitágoras Ibiapina explanou sobre o distrito de Caboto, localizado às margens da Baía de Todos-os-Santos, em frente à Ilha de Maré. “Caboto é uma pequena vila de pescadores, habitada por pessoas de vida simples, sendo que a maioria vive da pesca e do turismo, com valor turístico das belas paisagens e diversidade de pratos à base de frutos do mar, que torna a gastronomia exclusiva”.

A força do turismo religioso no município, que guarda construções seculares, foi mencionada pela secretária municipal de Cultura e Turismo, Marivalda da Silva. “Alguns dos pontos mais emblemáticos são a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias, o Engenho Freguesia e a própria Fonte Milagrosa de Nossa Senhora das Candeias. A cidade possui um roteiro valioso de história e religião”.

