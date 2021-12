Secretaria de Turismo de Mata de São João trata do “Verão legal 2018”

Com o objetivo de tratar da ação "Verão Legal 2018", representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Mata de São João se reuniu, esta semana, com membros da Coordenação Geral de Cadastramento e Fiscalização do Ministério do Turismo e técnicos da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR). O "Verão Legal 2018" visa o ordenamento da atividade turística e tem o intuito de sensibilizar o setor sobre a importância do Sistema de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo - Cadastur e da fiscalização que será feita. No encontro, foi apresentado o novo Sistema Cadastur 3.0 e seus principais avanços, visando garantir diversas vantagens e oportunidades de negócios, além de fonte de consulta para o turista a respeito dos prestadores de serviços turísticos.

