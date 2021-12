Secretaria de Saúde de Lauro de Freitas convoca beneficiários do Bolsa Família

As famílias beneficiárias do Bolsa Família de Lauro de Freitas devem comparecer a uma Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de sua residência, até o dia 20 de dezembro, para realizar o acompanhamento obrigatório do segundo semestre de 2019. Os indivíduos que não atenderem a condicionalidade poderão ter o benefício suspenso ou bloqueado em 2020.

“O acompanhamento de saúde é um dos requisitos para a manutenção do benefício e precisa ser cumprido duas vezes no ano: uma no primeiro e outra no segundo semestre”, alerta a diretora de Gestão do Cuidado da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, Verusca Roseira. Devem ser acompanhadas crianças menores de sete anos, mulheres de 14 a 44 anos e gestantes.

Atualmente, o programa atende 21.600 famílias em Lauro de Freitas. Para a realização da pesagem, é necessário que o beneficiário esteja munido do cartão do Programa Bolsa Família, caderneta de vacinação das crianças, cartão da gestante e cartão SUS. As outras condicionalidades para a manutenção do benefício são: matricular crianças e adolescentes de 6 a 17 anos na escola; frequência escolar mínima de 85% (alunos de 6 a 15 anos) e 75% (16 a 17 anos) e recadastramento dos dados a cada dois anos no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

