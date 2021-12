SEBRAE promove encontro com empresários do segmento de panificação e massas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) realiza mais uma edição do projeto “Encontro com especialista”, desta vez com o tema “As chaves para a competitividade no setor de panificação e massas”, que será abordado pelo administrador de empresas e pós-graduado em gestão empresarial, Marcelino José Rodrigues. O evento, que tem como objetivo levar informações referenciadas sobre qualidade, produtividade e inovação para aumentar a competitividade no setor de panificação e massas, acontece em Alagoinhas (16/4); Salvador (17/4); Camaçari (18/4); e Lauro de Freitas (19/4), sempre às 18h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Loja Virtual do SEBRAE Bahia.

O palestrante acumula 34 anos de experiência no setor de panificação e massas, em diversos perfis de negócios da indústria, como padarias tradicionais, fábrica de pães embalados e hipermercados. Atualmente, o profissional atua como consultor credenciado ao Instituto Tecnológico da Alimentação, Panificação e Confeitaria. O “Encontro com especialista” faz parte do SEBRAE Conecta, uma solução empresarial desenvolvida para atender demandas setoriais de micro e pequenas empresas.

