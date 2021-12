SDE inicia melhoria na iluminação da Ceasa de Simões Filho

A Ceasa de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, está ganhando uma nova iluminação como parte do projeto de requalificação conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE), dessa vez em parceria com a Secretaria de Administração da Bahia (Saeb), por meio da Superintendência de Patrimônio (SUPAT). Serão instalados nove novos postes de iluminação, 53 luminárias serão modernizadas, além da troca da infraestrutura elétrica dos postes atuais, cabeamento novo e aterramento da fiação.

“A Ceasona vai funcionar em perfeito estado, com os devidos equipamentos instalados para a melhoria estruturante, além da manutenção rotineira do local, para dar boas condições de trabalho aos permissionários e assegurar qualidade para a circulação de fornecedores e clientes. Este é o nosso esforço e, para tanto, estamos contando com o apoio do secretário de Administração, Edelvino Goés”, afirma o vice-governador João Leão, titular da SDE.

Além da iluminação, a SDE finalizou a reforma dos banheiros da Ceasa, que já foram inaugurados. Nas próximas etapas do projeto de requalificação, ocorrerá a recuperação dos reservatórios de água, pintura, recuperação asfáltica, instalação de balança de pesagem e reforço na segurança patrimonial.

