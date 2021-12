Saxofonista Henrique Moura abre temporada de shows instrumentais em Itaparica

Um dos destaques do I Festival de Itaparica (FITA), o saxofonista Henrique Moura inicia temporada de shows instrumentais no restaurante da pousada Cantinho da Ilha, no centro de Itaparica, neste sábado (2), às 20h30. Ex-músico da orquestra baile do maestro Fred Dantas e, atualmente, integrante do projeto da Rumpilezzinho, do maestro Letieres Leite, Henrique Moura receberá convidados no palco do espaço. As reservas de mesas poderão feitas pelos telefones: (71) 98822.8958 e 8748.2516.

adblock ativo