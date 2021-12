São Sebastião do Passé será beneficiado com obras na área da Saúde

Os serviços públicos nas áreas de Saúde e Infraestrutura de São Sebastião do Passé serão ampliados com a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma Academia de Saúde. O investimento total nos três equipamentos é de R$ 3,7 milhões, entre obras civis, equipamentos e mobiliário. A autorização das obras foi assinada nesta sexta-feira (13), pelo governador Rui Costa. "São diversas obras e serviços importantes para a prevenção de doenças e que vão permitir o acesso da população de forma mais rápida aos serviços de Saúde. O prazo para a entrega do posto e do CAPS é de oito meses", afirmou Rui Costa.

Na visita ao município, o governador também autorizou, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), a publicação de edital para a restauração de mais de 24 quilômetros da BA-152, no trecho da sede municipal até Lamarão e o entroncamento da BA-093. Serão investidos mais de R$ 15 milhões na rodovia.

Rui Costa autorizou, ainda, a celebração do convênio com a prefeitura, no valor de R$ 471 mil, para a pavimentação de 2,8 mil metros quadrados de ruas do Povoado de Barroquinha, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano (CONDER) . Já a Superintendência dos Desportos (SUDESBu) foi autorizada a firmar convênio para a implementação de pista de caminhada, recuperação de alambrado e muro e instalação de portão no Estádio Municipal Antônio Pena, cujo investimento total é de R$ 420 mil.

Além disso, duas ambulâncias foram entregues, sendo uma para São Sebastião do Passé e outra para Pojuca, e dois tratores vão reforçar a Agricultura Familiar em Biritinga e São Sebastião do Passé.

adblock ativo