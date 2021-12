São João: Lauro de Freitas realiza arraiá virtual de economia solidária

Mesmo com a pandemia, o São João promete ser animado em Lauro de Freitas. A prefeitura realiza nesta quarta-feira, 23, a partir das 16h, o Arraiá Virtual da Economia Solidária. Com comidas típicas, música de qualidade e artesanato, a live será transmitida pelo canal da Prefeitura de Lauro de Freitas no YouTube e na página oficial do Instagram.

Entre as atrações da live estão o Forró Pé do Oiti e o cantor Isaías Sampaio. Além disso, serão divulgados os produtos da costura criativa, bijuterias, gastronomia, pinturas, artesanato com recicláveis e agricultura familiar. Todos os produtores terão seus canais de contato divulgados.

Durante o evento, que é inédito no município e promovido pela Secretaria do Trabalho, Esporte e Lazer (Setrel), serão apresentados os produtos produzidos pela economia solidária.

De acordo com o secretário da Setrel, Uilson Souza, a iniciativa tem o objetivo de escoar a produção e ampliar o faturamento durante a pandemia do coronavírus. "O ambiente de comercialização foi adaptado em função do momento que estamos vivendo. É um espaço inteiramente gratuito e a Prefeitura possibilitou cenário, barracas e toda produção. O expositor só terá a responsabilidade de apresentar seu produto", disse.

A ação faz parte do Programa Cidade Solidária e Sustentável, lançado pela Prefeitura no início deste mês. O programa propõe o desenvolvimento de ações para aquecer a economia local durante e pós-pandemia. Uilson completa que este público foi amplamente atingido pela pandemia.

"Nós tivemos que suspender as feiras públicas e criamos outras estratégias, dentre elas a venda em ambiente virtual, gerando renda para quem produz no município e dando um alcance maior a essa produção. Além da live, os produtos serão divulgados de forma continuada em outras plataformas como whatsapp por exemplo", comentou.

