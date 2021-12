São João de Santo Antônio de Jesus ganha música tema

“Vem Ver”, composição de Uelson Oliveira e interpretada pelo cantor Luciano Vieira, foi escolhida no Concurso de Música Junina de Santo Antônio de Jesus, tornando-se música tema dos festejos juninos da cidade. A canção faz um convite para os turistas conhecerem o município do Recôncavo Baiano, que promove uma das mais animadas festas de São João e, este ano, acontece de 20 a 25/6, envolvendo 83 atrações e mais de 150 horas de show de nomes como Henrique & Juliano, Luan Santana, Mano Walter, Calcinha Preta, Devinho Novaes, Dorgival Dantas, Flávio José, Estakazero, Virgílio, Lukas & Gustavo, Jerônimo Medeiros, Amor Q Fica, Tio Barnabé e o Missionário Antônio Cardoso.

Vem Ver (Uelson Oliveira)

Vem ver

minha cidade tá bonita

e o povo feliz da vida para poder te receber

Vem ver

um pé de serra em cada esquina

ver as quadrilhas juninas que vão encantar você .

Vem ver

vem conhecer a nossa feira

ver a seleção brasileira

dá show com a bola no pé

Vem ver

nosso Arraiá de cinco dias

melhor São João da Bahia

Venha ver como é que é. (Bis)

Vem ver o meu forró

vem tomar meu Licor

vem acender fogueira

aqui no interior

capital do Recôncavo

tradição me traduz

sou São João de Santo Antônio de Jesus

