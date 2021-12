São João de Conceição do Almeida movimentou R$ 4 milhões na economia local

A Prefeitura de Conceição do Almeida estima que o São João no município, realizado entre 21 e 24 de junho, movimentou cerca de R$ 4 milhões na economia local e gerou 400 empregos diretos e indiretos, ao longo do período junino. Além disso, a festa deste ano foi considerada pelas autoridades municipais como uma das mais tranquilas, não havendo ocorrência registrada pelos órgãos de segurança pública local. Segundo os organizadores, o evento atraiu cerca de 160 mil pessoas e foi marcado pela diversidade musical. No palco do Espaço do São João se apresentaram nomes como Luan Santana, Solange Almeida, Lara Amélia, Léo Santana, Canários do Reino, Harmonia e Ferrugem.

"Tivemos grandes artistas de destaque nacional, sem deixarmos de valorizar os artistas da nossa região. Outro fato que chamou a atenção foi a segurança da festa. Foram quatro dias sem ocorrências, que só comprovam a responsabilidade e o compromisso de todos os envolvidos”, avaliou o prefeito Ito de Bêga.

Ainda conforme o gestor municipal, o São João de Conceição do Almeida 2019 se expandiu e se consolidou como um dos mais procurados da Bahia. “É mais do que um evento, trata-se de uma marca da tradição e da cultura do interior baiano. E não só isso, propiciamos a geração direta de centenas de empregos e milhares de turistas visitaram a cidade, gerando renda e desenvolvendo negócios importantes para todos”.

