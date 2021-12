São Francisco do Conde terá investimentos em Saúde e Saneamento Básico

Um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma Academia de Saúde serão instalados no município de São Francisco do Conde. As ordens de serviço para a construção dos dois equipamentos, no valor total de R$ 1,9 milhão, foram assinadas nesta segunda-feira (5), pelo governador Rui Costa. O prazo de conclusão é de oito meses. “Eu considero a atenção básica a área mais importante da Saúde, porque é no posto que se faz prevenção, e essa é a melhor forma de manter um povo saudável. Deixar as pessoas ficarem doentes para depois oferecer um hospital não é o indicado, já que muitas vezes isso não resolve mais o problema. Os melhores países em Saúde são aqueles que fazem prevenção. Por isso, o Governo do Estado apoia e incentiva os municípios nesta questão”, discursou o governador.

As obras de saúde fazem parte do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na RMS (PROSUS), que tem o objetivo de melhorar as condições de saúde da população. O CAPS faz parte da rede municipal de atenção a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. A Academia de Saúde oferece infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Abastecimento e Saneamento

O governador também autorizou a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Candeias e de São Francisco do Conde, em um investimento superior a R$ 2,3 milhões. Além disso, Rui Costa anunciou que serão aplicados R$ 21,4 milhões para a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) da região, que prevê a implantação de uma adutora, uma estação elevatória e dois reservatórios. “No dia 2 de abril, vamos publicar o edital de licitação da obra, que está em fase de elaboração”, revelou. Rui também entregou duas ambulâncias para atender aos municípios de Alagoinhas e Esplanada e prevê a recuperação de 15 km da BA-522, no trecho que liga Candeias a São Francisco do Conde.

