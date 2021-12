São Francisco do Conde ganha novo CAPS e Academia da Saúde

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a Academia da Saúde do município de São Francisco do Conde foram inaugurados nesta quinta-feira (5), pelo governador Rui Costa. Os equipamentos contaram com um investimento em torno de R$ 2,4 milhões. Rui também entregou uma ambulância e visitou as obras da Policlínica Regional de Saúde, que será entregue no primeiro semestre do ano que vem.

O CAPS de São Francisco do Conde é o sexto entregue este ano pelo governador. "Este equipamento tem a função de abrigar os profissionais e receber as pessoas que precisam de atendimento em um ambiente adequado. São pacientes que estão em tratamento e precisam de apoio psiquiátrico, psicológico e, também, apoio a dependentes químicos".

Rui Costa destacou que a melhor política pública de saúde que se pode fazer é cuidar das pessoas. "Saúde se dá a partir do momento que as pessoas possam fazer procedimentos preventivos. Por isso inauguramos há uma semana a policlínica em Dias D'Ávila, teremos outra aqui também em São Francisco do Conde, para fazer atendimento em 19 especialidades, além de exames, como colonoscopia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, entre outros".

