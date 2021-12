Santo Antônio de Jesus sedia etapa territorial dos jogos estudantis da rede pública

As etapas classificatórias e final dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP) das escolas estaduais situadas no Núcleo Territorial de Educação de Santo Antônio de Jesus (NTE 21) começaram nesta terça-feira (17) e prosseguem até dia o dia 31, envolvendo 860 estudantes de 19 municípios baianos. Os participantes disputam jogos em diversas modalidades esportivas, como futsal, basquete, handebol, voleibol e xadrez, no Instituto Federal da Bahia (IFBA) e no Ginásio Municipal Waldemar Pinto de Queiroz, na cidade de Santo Antônio de Jesus. Projeto estruturante pedagógico da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o JERP visa fortalecer a prática esportiva no currículo da Educação Básica.

O estudante Flávio Santana, 16, 2º ano do Colégio Estadual Luciano Passos, em Cruz das Almas, fala, com ansiedade e muita expectativa, sobre a sua participação na competição, na categoria Futsal Masculino. “Jogo desde os 14 anos e o meu sonho é vir a ser jogador de futebol profissional. O JERP é uma oportunidade muito importante na minha vida porque está me proporcionando novas experiências e é uma porta para outros desafios”.

Competindo na categoria Futsal Feminino, Daiane Souza, 17, 4º ano do curso técnico de Contabilidade do Colégio Estadual Francisco da Conceição, em Santo Antônio de Jesus, também está empolgada com os jogos. “Sempre gostei de esporte e o pratico desde os meus oito anos de idade. O Jerp está sendo muito importante porque está contribuindo para desmistificar o preconceito contra as mulheres jogarem futebol. Além disso, os jogos estudantis mobilizam os alunos em torno de uma prática saudável e, com isso, ganhamos mais disposição para as aulas e outras atividades escolares”.

O professor de Educação Física da unidade onde estuda Daiane, Eduardo Oliveira, ressalta a importância do esporte na vida escolar e do seu processo formativo. “Tento passar para os meus alunos que mais do que a competição em si, o nosso objetivo é valorizar as práticas corporais, estimulando o raciocínio e trabalhando valores essenciais, como moral, ética, respeito, disciplina e cidadania. Além disso, o JERP agrega valores aos demais projetos estruturantes da Secretaria da Educação, promovendo o protagonismo juvenil”.

No primeiro dia dos jogos, participaram 300 estudantes do Polo 1, e reuniu nove colégios estaduais do NTE 21. No dia 24 de outubro, participam outros 300 alunos do Polo 2, que corresponde a mais dez unidades escolares. Desses, 260 serão classificados para a final, que será realizada no dia 31, em Santo Antônio de Jesus, e serão divididos por modalidade, faixa etária e gênero. As premiações serão através de troféu, medalha, kit esportivo com bolas, uniformes e xadrez.

adblock ativo