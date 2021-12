Santo Antônio de Jesus sedia etapa regional dos Jogos estudantis da Rede Pública

A etapa regional dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP) começou nesta terça-feira (20), com a participação de 1.300 estudantes de 24 unidades escolares do Núcleo Territorial de Educação de Santo Antônio de Jesus (NTE 21). Os alunos competem nas modalidades de Futsal, Handebol, Vôlei, Baleado e Xadrez, no clube do Serviço Social do Comércio (SESC) do município. As partidas eliminatórias vão acontecer até quarta-feira e as finais serão realizadas no dia 27 de novembro.

“É muito legal poder sair da cidade para jogar com equipes de vôlei de outras escolas. Estou há mais de um ano praticando o esporte e está sendo um grande aprendizado dentro e fora das quadras. É um incentivo para que os estudantes estejam mais próximos da escola”, declarou o estudante Guilherme Silva, 17 anos, 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Eraldo Tinoco Melo, localizado em Dom Macedo Costa.

Organizado pela Secretaria da Educação da Bahia, por meio de cada um dos 27 NTEs, o Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP) envolve, anualmente, alunos e professores de escolas das redes públicas federais, estaduais e municipais da maioria dos municípios baianos.

