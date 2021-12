Santo Antônio de Jesus recebe projeto Escolas Culturais

O município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, é a 12ª cidade a receber o projeto Escolas Culturais. O lançamento aconteceu nessa sexta-feira (15), no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, onde a comunidade escolar realizou uma grande festa, com música, dança, poesia, artes plásticas, capoeira e grafitagem. Voltado para promover o protagonismo estudantil, o projeto busca, também, reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida.

"Esse lançamento dá sequência ao projeto que é encabeçado diretamente pelo governador Rui Costa. Estamos na nossa décima segunda Escola Cultural, com o objetivo de apresentar uma nova dimensão sociocultural, mostrando que as unidades não podem se restringir ao âmbito acadêmico de sala de aula. Esse projeto fomenta a arte-educação nas escolas como uma forma de revitalização pedagógica muito enfatizada pelo secretário Walter Pinheiro. Esta ação, sem dúvida, incentiva o empoderamento e o protagonismo dos jovens, além de aproximá-los da cultura", afirmou Ney Campello, superintendente de Políticas para a Educação Básica, que, na ocasião, participou do plantio simbólico de um cedro amarelo e falou que o projeto Escolas Culturais é uma importante política pública da Educação.

O projeto Escolas Culturais potencializa as experiências artísticas e culturais já existentes nas unidades escolares e fomenta novas atividades. As escolas que recebem o projeto estão sendo requalificadas para o desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a dança, música, literatura, inovação, para o audiovisual e o empreendedorismo, dentre outros.

Convidado para ser o padrinho da Escola Cultural, o artista plástico Marcos Reis Peixoto, conhecido como Marepe, nascido no município, e referência na cultura local, falou sobre o seu papel a partir de agora junto à comunidade escolar. "Fiquei muito satisfeito com o convite de apadrinhar esse projeto e saber que sou um artista reconhecido na cidade. Estou à disposição para contribuir com o projeto principalmente por ter a consciência que além do aprendizado e conhecimento na escola, este incentivo pode criar novos artistas profissionais", enfatizou.

Protagonismo

O estudante João Domingos, 20 anos, que apresentou a poesia "Desculturando" e a música "Me diz", com a banda Em Quadro, falou como o projeto é importante para a formação dos jovens. "Desde os 16 anos tenho interesse pela música e agora vejo um projeto que pode realmente mobilizar todos os alunos e se tornar uma referência na região”. A estudante Anaellen Souza, 16, interpretou três canções, entre as quais "Aquarela do Brasil", e disse estar entusiasmada com as novas possibilidades de aprendizagem. "É maravilhoso a implantação deste projeto na nossa escola. Tive a sorte de ter uma família musical que pode servir de referência, mas trazer a cultura para a escola dá condições que todos tenham a oportunidade de aprender com atividades que atraem ainda mais os jovens", comemorou.

