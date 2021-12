Santo Amaro e Cachoeira disputam o campeonato intermunicipal neste domingo

A clássica partida entre Santo Amaro e Cachoeira, que disputam a reta final do Campeonato Intermunicipal 2018, acontece neste domingo (11), às 15h, no Estádio Municipal de Santo Amaro. No último jogo, pelas oitavas de final, o time de Santo Amaro derrotou a seleção de Jaguaquara por 2 a 1 e garantiu a classificação. Já a seleção de Cachoeira empatou em 1 a 1 com Valente, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, e também conquistou uma vaga nas quartas. A disputa será exibida, ao vivo, pela TVE.

