Samba de Roda do Recôncavo agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Estado

O Samba de Roda do Recôncavo Baiano tornou-se Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, pela sua referência cultural, pela continuidade histórica consistente,pela sua singularidade comprovada e por contribuir para a memória e identidade do povo da Bahia. O reconhecimento da manifestação cultural foi decretado pelo governador Rui Costa no Livro de Registro Especial das Expressões Lúdicas e Artísticas, com publicação no Diário Oficial da Bahia de quinta-feira (5).

O Samba de Roda é reconhecido como patrimônio pelo IPHAN desde 2004 e como Obra Prima da Humanidade, pela UNESCO, desde 2005. Agora, passa a ser também reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado da Bahia. Os estudos para a patrimonialização do Samba de Roda foram produzidos pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) que, após ter concluído o trabalho, encaminhou o material ao Conselho Estadual de Cultura para que fosse apreciado e encaminhado à Casa Civil para a então homologação do governador.

Reconhecer esse bem cultural é valorizar, estudar, registrar e divulgar, promovendo a sua continuidade, reprodução e transmissão às novas gerações, pois essa manifestação traz na sua constituição as marcas identitárias de povos que fizeram parte do processo civilizatório de constituição da nação brasileira, e que, ainda hoje rememora, por meio de suas marcas culturais, todo o esplendor de uma cultura marcada por lutas históricas, memorizada e revelada através de seus ritos", declarou a gerente de Patrimônio Imaterial do IPAC, Nívea dos Santos.

Século XVII - As primeiras manifestações do Samba de Roda do Recôncavo Baiano, no Estado da Bahia, são datadas do século XVII e surgem na região pelas vozes de africanos escravizados. O ritmo espontâneo de instrumentos, como o cavaquinho, o pandeiro e o violão, é acompanhado em círculo por homens e mulheres, que dançam e batem palmas para reforçar a cantoria.

