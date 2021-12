Salvador vai receber novos voos internacionais

A partir de 24 de março, a Bahia ganhará dois novos voos internacionais. O primeiro vai ligar Buenos Aires a Salvador, com partidas aos domingos do Airbus A320, com capacidade para 174 pessoas passageiros. O outro voo fará a ponte Miami à capital baiana, a partir do dia 29 de abril, também com embarques aos domingos, será semanal e partirá dos Estados Unidos aos domingos, através da aeronave do tipo Boeing 767, com acomodação para 238 passageiros. A notícia, anunciada pelo governador Rui Costa, é resultado da negociação entre o Governo da Bahia e a companhia aérea Latam. “Esses novos voos trarão muitos turistas para movimentar a nossa economia”, comemorou Rui Costa.

O secretário do Turismo, José Alves, ressalta que o retorno de um voo que liga os Estados Unidos a Salvador é importante para estimular a vinda dos norte-americanos para a Bahia, gerando incremento para a economia do Turismo. “Investimos nos Estados Unidos por ser um forte mercado emissivo de turistas”, justificou, completando que a negociação resulta da política do Governo do Estado para a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado no querosene de aviação. O acordo entre o Governo da Bahia e a Latam prevê, além da operação dos novos voos internacionais, a divulgação dos destinos turísticos baianos na revista de bordo da companhia. A empresa também deverá ampliar o número de frequências domésticas para Salvador, Ilhéus e Porto Seguro.

Atualmente, a Bahia recebe 25 voos internacionais por semana. Salvador é destino de 21 rotas vindas de Lisboa, Buenos Aires, Madri, Córdoba e Bogotá, operadas pelas companhias TAP, Aerolíneas Argentinas, Gol, Avianca e Air Europa. Já Porto Seguro recebe quatro voos: um da Gol, com origem em Buenos Aires, e três da Aerolíneas Argentinas, de Buenos Aires e Córdoba.

adblock ativo