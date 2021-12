Salvador terá voo direto para a Ilha do Sal com conexão para cidades europeias

Salvador terá voo direto para a Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo Verde (África Ocidental), com conexão para cidades europeias. Lançado esta semana pela Cabo Verde Airlines, o voo terá partida inaugural no dia 18 de junho, saindo às 22h de Cabo Verde para a capital baiana. A viagem reversa irá acontecer no dia seguinte, às 23h59. O voo Ilha do Sal-Salvador será operado as segundas, quartas e sextas-feiras, com partida de Cabo Verde às 22h e chegada a Salvador à 1h15. Já o voo Salvador-Ilha do Sal decola as terças, quintas e sábados, às 23h59, com chegada a Cabo Vede às 7h.

O secretário estadual do Turismo, José Alves, ressalta que a prospecção de novos voos é uma das prioridades do trabalho da Secretaria de Turismo do Estado para atrair mais visitantes para a Bahia. “O Governo do Estado tem investido bastante em estrutura, modal de transporte e saúde para termos condições de receber bem o turista e aumentar a geração de emprego e renda”.

O diretor-executivo da Cabo Verde Airlines, Mário Chaves, por sua vez, destaca que é possível fazer de Cabo Verde um ponto de conexão ligando quatro continentes. “Cabo Verde é um local estratégico, localizado no meio do Oceano Atlântico, em uma posição simpática entre a Europa e a América do Sul. Achamos interessante fazer este eixo ligando também a América do Norte e a África Ocidental”. O arquipélago, completa, servirá de conexão para voos procedentes de cidades europeias como Lisboa, Paris, Roma e Milão. O hub da companhia vai incluir ainda uma rota entre Cabo Verde e a cidade norte-americana de Boston.

Conforme o diretor comercial da Cabo Verde Airlines para o Brasil, Marcelo Kaiser, serão oferecidas tarifas públicas a partir de 600 dólares, com taxas incluídas, para o novo voo, e mais facilidades para grupos e clientes especiais. “A estratégia é ligar o Brasil e a Europa com uma simples conexão em Cabo Verde”. Ainda segundo ele, a companhia vai percorrer cidades portuguesas para promover, por meio de workshops, a nova rota que ligará Lisboa e Salvador, via o hub na Ilha do Sal.

