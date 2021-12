Salvador recebe regata internacional Jacques Vabre em 2019

Pela sexta vez, Salvador vai sediar a regata internacional Transat Jacques Vavre, em 2019, que terá partida de Le Havre, na França. A confirmação foi anunciada durante o Salão Náutico de Paris, nesse final de semana. Com trajeto de mais de oito mil quilômetros pelo Oceano Atlântico, a competição terá largada no dia 27 de outubro do próximo ano para as categorias Class40, Multi50 e IMOCA60, disputadas em dupla. Como na última edição, em 2017, o evento esportivo terá apoio do Governo da Bahia. A novidade será a realização de uma minirregata dentro da Baía de Todos-os-Santos, após a chegada de todos os participantes das três categorias.

Durante mais de uma semana, velejadores, familiares e equipes envolvidas na competição irão contar com serviços da Vila da Regata, nos arredores do Terminal Náutico da capital baiana. Os municípios do entorno da segunda maior baía natural do mundo serão beneficiados pelos investimentos do Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), com o objetivo de fomentar o turismo náutico e cultural. Além de infraestrutura náutica e gestão ambiental, o PRODETUR também promove qualificação profissional e estímulo à formalização de empresas, dentre outros projetos sociais.

A regata Jacques Vabre, em 2017, deu projeção internacional à Baía de Todos-os-Santos. “Agora, além dos atrativos naturais e culturais, o nosso potencial para esportes náuticos serão novamente foco de atenção, ajudando a Bahia a atrair cada vez mais turistas estrangeiros e brasileiros”, afirmou secretário do Turismo do Estado, José Alves.

