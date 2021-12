Salas de cinema de shopping em Camaçari reabrem dia 15

Após sete meses de atividades suspensas, devido às restrições em virtude da pandemia da Covid-19, as salas do Cinemark do Boulevard Shopping Camaçari voltarão a abrir as portas para o público na próxima quinta-feira, 15.

A retomada das atividades acontece obedecendo às diretrizes do decreto municipal nº 7396/2020, publicado no último dia 30 de setembro, e às medidas de segurança para evitar a disseminação e o contágio pelo novo coronavírus, orientadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para isso, protocolos foram criados pelo complexo de cinema em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, visando a saúde de clientes e colaboradores.

Dentre as medidas estão a medição de temperatura antes da entrada para as salas, a vedação física das poltronas interditadas para garantir a ocupação máxima permitida, a higienização das poltronas de forma manual nos intervalos entre cada sessão e filas de espera virtuais, além, claro, da disponibilização de totens de álcool em gel nas dependências do cinema.

