Salão Internacional da FENAGRO aborda o tema “Bahia e relações internacionais”

O Salão Internacional da 30ª Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO) prossegue nesta segunda (27) com o tema “Bahia e relações internacionais – Agenda 2018”. Reunindo representantes do governo, cônsules instalados na Bahia e empresários, o Salão foi aberto na noite do domingo (26), no Parque de Exposições de Salvador, com a proposta de promover um intercâmbio no setor turístico e a prospecção de negócios na área de Agropecuária. O evento acontece até o próximo sábado (3).

A programação da primeira noite ficou por conta do consulado da Argentina, que apresentou sua tradição em turismo, bem como o interesse em estreitar relações comerciais com a Bahia. De acordo com o cônsul-geral argentino, Pablo Virasoro, o principal insumo agrícola importado do Estado é o cacau, que alimenta a forte tradição dos doces argentinos. Em relação ao turismo, ele lembrou a Argentina é o principal emissor de turistas estrangeiros para a Bahia, assim como o país é também o destino mais cotado pelos baianos para viagens internacionais. Assim como a Argentina, nos próximos dias, os consulados da Finlândia, França, Grécia e Uruguai realizarão noites temáticas.

O subsecretário do Turismo, Benedito Braga, destaca que a iniciativa visa estimular a troca de experiências em turismo e a fomentação da entrada dos produtos agropecuários baianos no mercado internacional. “Neste sentido, já temos trabalhado o cacau e a cachaça como produtos emblemáticos para o turismo. Eles são marcas da Bahia em todo o Brasil e no exterior”.

adblock ativo